Marsilya, Vincent Aboubakar'ı istiyor

Beşiktaş'ta çıktığı 8 maçta 5 gol atan Vincent Aboubakar, yeniden Avrupa takımlarının dikkatini çekti. Forvet arayan Marsilya'nın, Kamerunlu golcüyü listesine aldığı öğrenildi.

Geçirdiği ağır sakatlıklar nedeniyle son 2 yıldır Porto'da doğru düzgün oynayamayan Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a gelerek yeniden kendini buldu.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı 8 maçta 5 gol atıp 1 de asist yapan Kamerunlu golcü, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Sports.fr'de yer alan habere göre Fransız ekibi Marsilya, ara transfer sezonunda kadrosuna önemli isimleri dahil etmenin planlarını yapıyor. Listede Aboubakar da var.

SAKATLIKLAR ENGEL OLMUŞTU

Marsilya'nın golcü futbolcuyu daha önce de takip ettiği, ancak uzun süreli sakatlıklar yaşadığı için transferden vazgeçtiği aktarıldı.

Habere göre listede Fenerbahçe'nin eski santrforu Islam Slimani de bulunuyor.