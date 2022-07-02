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    Marsilya'da Jorge Sampaoli'nin yerine ilk aday Igor Tudor

    Fransız ekibi Marsilya'nın ülkemizde bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran ve en son Hellas Verona'da görev yapan Igor Tudor ile temasa geçtiği iddia edildi.
    • 02.07.2022 - 09:24
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    Marsilya'da Jorge Sampaoli'nin yerine ilk aday Igor Tudor

    Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, yeni teknik direktör arayışlarına ara vermeden başladı.

    Fabrizio Romano'nun haberine göre Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran Marsilya, teknik direktörlük görevi için en son Hellas Verona'yı çalıştıran Igor Tudor ile temasa geçti.

    Roberto De Zerbi iddiaları

    Fransız ekibinin en son Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Roberto De Zerbi ile de görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyordu. Haberin detaylarına göre Marsilya şu anda İtalyan çalıştırıcı ile temas halinde değil ve kulübün yönetim kurulu tarafından Tudor ilk seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

    Galatasaray dönemi

    Ülkemizde ilk olarak Karabük'ü çalıştıran Igor Tudor, sonrasında Şubat 2017-Aralık 2017 aralığında Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yürütmüştü. Hırvat teknik adam Sarı-Kırmızılı ekipte 34 maçta 1.79 puan ortalaması tutturmuştu.

    En son İtalyan ekibi Hellas Verona'da görev yapan Tudor, Mayıs ayında görevinden ayrılmıştı.

    Marsilya da Jorge Sampaoli nin yerine ilk aday Igor Tudor #1


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