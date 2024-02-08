Marsilya'dan Beşiktaş'a kötü haber: Onana'yı beğenmediler Marsilya'nın, Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öne sürüldü.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, Fransa'dan kötü haber geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Marsilya, siyah-beyazlı takımdan kiraladığı Jean Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

4,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Kamerunlu oyuncunun, sezon sonunda Beşiktaş'a geri döneceği iddia edildi.

UEFA kadrosuna yazılmadı

Marsilya, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana'ya UEFA listesine dahil etmedi.

Fransız ekibi, UEFA'ya yeni listesini verirken Onana, verilen listede kendisine yer bulamadı.

Beşiktaş'ın 4 milyon euro'ya Lens'ten transfer ettiği Onana, şu ana kadar Marsilya'da 4 maçta forma giydi.