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Marsilya'dan Diego Costa transferine veto
Olimpik Marsilya, kendine kulüp arayan Diego Costa'yı öneren menajerlere hem idari hem de finansal yönden kabul etmedi.
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 14:38
Fransız takımı Olimpik Marsilya, Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa'yı veto etti.
ŞARTLARI DUYUNCA VETO
La Provence'te yer alan habere göre; Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra kendisine kulüp arayan Diego Costa, forvet transferi yapacağını resmen duyuran Olimpik Marsilya'ya önerildi. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartlarını öğrendikten sonra bu transfer Marsilya yönetimince veto edildi.
Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas da karakteri nedeniyle Diego Costa'nın takım yapısını bozacağını düşünerek istemedi.
Diego Costa, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta 204 dakika süre aldı ve 2 gol attı.