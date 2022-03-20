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    Marsilya'nın hedefi Abdülkadir Ömür

    Marsilya'nın hedefi Abdülkadir Ömür

    Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya, Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz'dan sonra Abdülkadir Ömür için devreye girdi. Marsilya'nın Abdülkadir için önerdiği rakam ise 12 milyon euro.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 14:19
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    Rizespor maçında da fileleri havalandırarak, bu sezonki 7 golüne ulaşmayı başaran Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'e Avrupa'dan talipler gelmeye devam ediyor.

    Ağır bir sakatlıktan dönen ve Trabzonspor'a 7 gol - 2 asistlik katkı yapan ve özellikle İspanya ve İngiltere'den takımların yakından takip ettiği 22 yaşındaki oyuncu için Fransa'dan Marsilya da devreye girdi.

    Marsilya nın hedefi Abdülkadir Ömür #1

    MARSİLYA PEŞİNDE

    Kadrosunda Cengiz Ünder'i bulunduran ve Bartuğ Elmaz ile de anlaşma sağlayan Marsilya'nın, bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

    Trabzonspor ile bu sezon şampiyonluğa koşan Abdülkadir Ömür ile ilgilenen Fransız temsilcisi, kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlamayı hedefliyor.

    Marsilya nın hedefi Abdülkadir Ömür #2

    TEKLİF 12 MİLYON EURO

    Fransız basınında yer alan haberde, Marsilya'nın Abdülkdair Ömür transferi için Trabzonspor'a önereceği rakam açıklandı.

    Haberde, Marsilya'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan milli futbolcu için Trabzonspor'a 12 milyon euro önereceği iddia edildi.

    Marsilya nın hedefi Abdülkadir Ömür #3

    Marsilya nın hedefi Abdülkadir Ömür #4


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