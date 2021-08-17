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    Martin Linnes eski takımı Molde'de

    Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes, eski kulübü Molde'ye transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 15:43
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    Martin Linnes eski takımı Molde'de

    Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes, eski kulübü Molde ile sözleşme imzaladı.

    Molde, transferi sosyal medyaya yüklediği bir videoyla duyurdu.

    4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

    Galatasaray'a transfer olduğu 2016 yılında Molde'den ayrılan sağ bek oyuncusu, eski takımıyla 2025'e kadar sürecek 4 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.

    Martin Linnes, 2016 yılının devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu.

    Martin Linnes eski takımı Molde de #1

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