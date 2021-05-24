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    Martin Linnes ile yollar ayrılıyor

    Galatasaray yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes ile sözleşme yenilemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 10:56
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    Martin Linnes ile yollar ayrılıyor

    Galatasaray’da birçok oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim bazı futbolculara teklif sunarken, performansından memnun olunmayan oyuncularla yollar ayrılacak.

    31 Mayıs tarihi itibarıyla Galatasaray’daki sözleşmesi sona erecek olan Martin Linnes'in geleceği hakkında menajeri Jim Solbakken konuştu.

    Martin Linnes ile yollar ayrılıyor #1

    “GALATASARAY YÖNETİMİ SÖZLEŞME YENİLEMEYECEĞİNİ BANA İLETTİ"

    Fanatik’in haberine göre, 29 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılılarda devam etmeyeceğini açıklayan Solbakken, "Galatasaray yönetimi Linnes ile yeni sözleşme yapmayı düşünmediğini bana iletti. Linnes ile Türkiye'den 2 kulüp ilgileniyor. Norveç'ten de teklifler var.” dedi.

    Martin Linnes ile yollar ayrılıyor #2

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