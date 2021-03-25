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- Martin Linnes, Trabzonspor'a haber yolladı
Martin Linnes, Trabzonspor'a haber yolladı
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Martin Linnes, Galatasaray'dan kontrat uzatma konusunda herhangi bir teklif almayınca Trabzonspor'un kapısını çaldı.
- Haber Merkezi
- 25.03.2021 - 17:20
- Güncelleme : 25.03.2021 - 17:55
Joao Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra sağ bek arayışlarına başlayan Trabzonspor'da, sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Martin Linnes, sarı-kırmızılı takımla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Norveçli sağ bek, Galatasaray yönetimi kontrat yenilemeye yanaşmayınca menajeri aracılığıyla bordo-mavililere mesaj yolladı.
KARAR ABDULLAH AVCI'NIN
Yönetimin, gelen talebi teknik direktör Abdullah Avcı'ya ilettiği ve 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili son kararı 57 yaşındaki hocanın vereceği belirtildi.
Bu sezon 24 maçta forma giyen Linnes, 4 asist yaptı.