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Martin Linnes, Trabzonspor'a haber yolladı

Martin Linnes, Trabzonspor'a haber yolladı

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Martin Linnes, Galatasaray'dan kontrat uzatma konusunda herhangi bir teklif almayınca Trabzonspor'un kapısını çaldı.