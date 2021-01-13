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Martin Skrtel'in sözleşmesi feshedildi
Başakşehir, aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak feshetti.
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 10:46
- Güncelleme : 13.01.2021 - 11:02
Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Martin Skrtel'in, aşil tendonunun koptuğu açıklanmıştı.
Turuncu-lacivertli kulüp, sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek olan Slovak futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Başakşehir, 36 yaşındaki stoperin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Skrtel'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.