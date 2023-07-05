Mason Mount, Manchester United'da İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Mason Mount'u renklerine bağladı.

Premier Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlayan Manchester United, yazın ilk transferini tamamladı.

İngiliz futbolcu Mason Mount, 'Kırmızı Şeytanlar' ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

60 milyon sterlin

Manchester United, Chelsea forması giyen Mason Mount'ı ek ödemelerle birlikte 60 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

Chelsea altyapısından yetişen Mount, bu takımda forma giydiği toplam 197 maçta 33 kez rakip ağları havalandırdı.

Mount böylece N'Golo Kante, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Mateo Kovacic ve Kai Havertz'in ardından bu yaz Chelsea'den ayrılan önemli isimler kervanına katıldı.