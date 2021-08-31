Mathias Zanka da Royal Antwerp ile anlaştı

Mathias Zanka da Royal Antwerp ile anlaştı

Fenerbahçe, Michael Frey'i sattığı ve Mbwana Samatta'nın transferi için de anlaştığı Antwerp ile Zanka konusunda da el sıkıştı.

Fenerbahçe, Danimarkalı stoperi Mathias Zanka Jorgensen için Royal Antwerp'le anlaştı.

BELÇİKA'YA GİTTİ

Daha önce Çin ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan Mathias Zanka, Belçika ekibi Antwerp'ten gelen teklifi kabul etti. Danimarkalı oyuncu, transfer görüşmelerini sürdürmek ve nihayete erdirmek için Belçika'ya gitti.

Vole'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, 2 milyon euro'ya transfer ettiği ve 1 yıllık sözleşmesi kalan Mathias Zanka için Antwerp'ten 1 milyon euro bonservis bedeli alacak.





FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLAMADI

Sarı-lacivertli formayla 18 Süper Lig maçına çıkan 31 yaşındaki Danimarkalı stoper, 2 gol atma başarısı gösterdi.

Zanka, geride kalan 2 sezonda Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag'da kiralık olarak oynamıştı.



