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    Matuidi'nin yeni adresi Inter Miami

    Juventus'un deneyimli orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, David Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 17:35
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    Matuidi'nin yeni adresi Inter Miami

    Juventus'un 33 yaşındaki oyuncusu Matuidi, sağlık testinden geçtikten kısa süre sonra MLS takımı Inter Miami'ye imza atacak.

    DAVID BECKHAM'IN TAKIMINA TRANSFER OLUYOR

    RMC Sport'un haberine göre; Fransız orta saha, MLS takımı ile anlaşmaya vardı. Matuidi'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmıştı.

    David Beckham'ın sahibi olduğu takımla imzalayacak olan Matuidi, MLS takımı ile 3 yıllık sözleşme yapacak.

    Matuidi, geçtiğimiz sezon Juventus ile 45 resmi maça çıktı. 33 yaşındaki Fransız bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

    Matuidi nin yeni adresi Inter Miami #1

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