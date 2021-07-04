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    Mauricio Lemos'a Aris talip

    Fenerbahçe'de yolların ayrılması planlanan Mauricio Lemos için Yunanistan ekiplerinden Aris devreye girerken tarafların kısa süre içerisinde transferi sonuçlandırmaları bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 13:26
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    Mauricio Lemos'a Aris talip

    Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Las Palmas'tan transfer edilen Mauricio Lemos, beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

    Geride kalan sezonda sadece 10 maçta forma giyebilen Uruguaylı savunmacı ile de yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

    İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYOR

    Bu anlamda 25 yaşındaki stoper için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Aris'in devreye girdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.

    Mauricio Lemos a Aris talip #1

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