Mauricio Lemos'a Aris talip

Fenerbahçe'de yolların ayrılması planlanan Mauricio Lemos için Yunanistan ekiplerinden Aris devreye girerken tarafların kısa süre içerisinde transferi sonuçlandırmaları bekleniyor.

Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Las Palmas'tan transfer edilen Mauricio Lemos, beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

Geride kalan sezonda sadece 10 maçta forma giyebilen Uruguaylı savunmacı ile de yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYOR

Bu anlamda 25 yaşındaki stoper için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Aris'in devreye girdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.