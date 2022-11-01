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    Mauricio Lemos'a Uruguay'dan talip var

    Mauricio Lemos transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Uruguaylı stoperin transferi için kampanya başlatıldı. Mauricio Lemos ilk fırsatta ülkesine geri dönebilir.
    • 01.11.2022 - 15:22
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    Mauricio Lemos'a Uruguay'dan talip var

    Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevini yürüttüğü sırada transfer ettiği Mauricio Lemos, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe'nin planları arasında yer almayan Uruguaylı savunmacı, ülkesine dönebilir.

    Uruguay'da taraftarlar Lemos'u istiyor

    Uruguay ekiplerinden Penarol'de taraftarlar Mauricio Lemos'un transfer edilmesi için kampanya başlattı.

    26 yaşındaki stoperden 'hızlı, hava toplarına hakim ve serbest vuruşlar atabiliyor' şeklinde bahseden taraftarlar, "Mauricio Lemos'u istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Mauricio Lemos a Uruguay dan talip var #1

    Bu sezon 5 maça çıktı

    Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da sürpriz bir şekilde 5 maça çıkan Mauricio Lemos 1 asistlik istatistik yakaladı.

    Sarı-lacivertliler ilerleyen haftalarda oyuncuyu TFF tescil listesine dahil etmemişti. Fenerbahçe Mauricio Lemos'un transferi için Las Palmas'a 1,5 milyon euro ödemişti.

    Mauricio Lemos a Uruguay dan talip var #2


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