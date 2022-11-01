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- Mauricio Lemos'a Uruguay'dan talip var
Mauricio Lemos'a Uruguay'dan talip var
- 01.11.2022 - 15:22
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevini yürüttüğü sırada transfer ettiği Mauricio Lemos, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe'nin planları arasında yer almayan Uruguaylı savunmacı, ülkesine dönebilir.
Uruguay'da taraftarlar Lemos'u istiyor
Uruguay ekiplerinden Penarol'de taraftarlar Mauricio Lemos'un transfer edilmesi için kampanya başlattı.
26 yaşındaki stoperden 'hızlı, hava toplarına hakim ve serbest vuruşlar atabiliyor' şeklinde bahseden taraftarlar, "Mauricio Lemos'u istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu sezon 5 maça çıktı
Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da sürpriz bir şekilde 5 maça çıkan Mauricio Lemos 1 asistlik istatistik yakaladı.
Sarı-lacivertliler ilerleyen haftalarda oyuncuyu TFF tescil listesine dahil etmemişti. Fenerbahçe Mauricio Lemos'un transferi için Las Palmas'a 1,5 milyon euro ödemişti.