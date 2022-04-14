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    Mauricio Lozano, Galatasaray için Türkiye'ye geldi

    Galatasaray, son olarak Meksika 2. Lig ekiplerinden Pumas Tabasco forması giyen Mauricio Lozano'yu Türkiye'ye getirdi.
    • 14.04.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 16:41
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    Mauricio Lozano, Galatasaray için Türkiye'ye geldi

    Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Meksika 2. Lig ekiplerinden Pumas Tabasco'da forma giyen Mauricio Lozano'yu 1 ay denemek üzere İstanbul'a getirdi.

    Mauricio Lozano, ESPN'e yaptığı açıklamada "Yaklaşık bir ay Galatasaray'la birlikte olacağım. Transfer benim performansıma bağlı. Onları iki veya üç hafta içinde ikna edersem bana kalmamı söyleyecekler.

    "Planım Galatasaray'da kalmak"

    Aksi takdirde takım aramaya devam etmek zorunda kalacağız çünkü İstanbul'dan iki ve Almanya'dan bir takım daha var ama plan Galatasaray'da kalmak." ifadelerini kullandı.

    Napoli'de forma giyen Hirving Lozano'nun kardeşi Mauricio Lozano; UNAM altyapısında yetişti. Lozano, Pumas Tabasco formasıyla geçtiğimiz sezon 22 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Lozano'nun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 400 bin euro...

    Mauricio Lozano, Galatasaray için Türkiye ye geldi #1


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