Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor Galatasaray, Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. PSG ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Icardi'yi İstanbul'a getiriyor.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, unvanını korumak için yaz transfer döneminde 4 isimle sözleşme imzaladı.

Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve son olarak Wilfried Zaha'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı takımın yollarını gözlediği Mauro Icardi transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Arjantinli yıldızın, cuma akşam saatlerinde İstanbul’da olması bekleniyor. Icardi'nin uçuşu için resmi talepin yapıldığı öğrenildi.

3 yıllık imza atacak

Ayrıca Fransız basınından L'Equipe, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurmuştu.

Haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon euro civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtilmişti. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.

Şampiyonlukta büyük pay sahibi

Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı ve Süper Lig şampiyonluğunda büyük katkı sağladığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.