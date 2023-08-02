Mauro Icardi, Galatasaray içn Sergio Ramos'u aradı Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dur durak bilmiyor. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu Sergio Ramos için Mauro Icardi devreye girdi.

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Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Sergio Ramos'la ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

MLS'i ilk sırada tutan dünyaca ünlü futbolcu için Mauro Icardi devreye girdi.

Icardi, Ramos'u aradı

PSG'den eski takım arkadaşı olan Ramos'u ikna çalışmalarına başlayan Arjantinli futbolcunun "MLS'e değil bize gel. Burada hâlâ üst seviyede futbol oynayabilirsin." dediği kaydedildi.

İspanyol stoperin de bu konuşma sonrasında Galatasaray'a bir adım daha yaklaştığı ifade edilirken, 37 yaşındaki futbolcunun gelmesi durumunda Nelsson ile yollar ayrılacak.