Mauro Icardi için dünya devi devrede! Eski kulübüne dönebilir Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye, eski kulübü Inter talip oldu.

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Geçtiğimiz haftalarda Icardi'nin ismi Real Madrid ile anılmış ancak Real Madrid tarafından haberlerin yalanlanması ile Galatasaray taraftarları rahat bir nefes almıştı.

Inter istiyor iddiası

Son olarak İtalyan basınında yer alan haberlerde Mauro Icardi'nin eski kulübü Inter'in, Arjantinli golcü için Galatasaray'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.

Haberde forvet rotasyonunu genişletmek isteyen Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin Icardi'yi kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

İtalya'da efsane oldu

Kariyerinde en çok forma giydiği kulüp olan Inter ile 217 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 121 gol 29 asist kaydetmişti.

Başarılı futbolcu sarı-kırmızılı formayla da bu sezon 22 maçta 16 gol 5 asistle oynadı.