Mauro Icardi için İspanya iddiası

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Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, transfer söylentileriyle yeniden gündemde.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Real Betis, Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Teknik direktör Manuel Pellegrini, LaLiga devleriyle rekabet edebilecek bir takım kurmak için Icardi'yi ideal forvet olarak görüyor.

MAAŞ KRİZİ GÜNDEMDE

Real Betis’in ilgisi ciddiyet kazanırken, Icardi'nin yıllık 10 milyon Euro’ya yakın maaşı büyük bir engel oluşturuyor. Transferin gerçekleşmesi için 31 yaşındaki golcünün maaşında fedakarlık yapması gerektiği ifade ediliyor.

ICARDI’NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 87 maçta 61 gol atan ve 22 asist yapan yıldız oyuncu, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Icardi'nin Galatasaray’da kalıp kalmayacağı ve Real Betis’in bu transferde ne kadar ilerleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.