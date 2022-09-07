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Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor
Galatasaray, PSG'nin yıldızı Mauro Icardi için tüm pürüzleri giderdi. Başarılı isim bu gece İstanbul'a gelecek.
- 07.09.2022 - 12:27
- Güncelleme : 07.09.2022 - 12:31
Galatasaray, bir süredir transferi için uğraş verdiği Mauro Icardi'de mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki futbolcu bu gece 23.45'te İstanbul'a gelecek.
PSG ile Arjantinli forvetin transferi konusunda anlaşan sarı-kırmızılıların, sağlık kontrollerinin ardından tecrübeli oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.
Icardi'den Aslan paylaşımı
Icardi, yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Yıldız golcü, Instagram hesabından, sarı-kırmızı renklerin yer aldığı Aslan dövmesinin fotoğrafını paylaştı.