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    Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor

    Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor

    Galatasaray, PSG'nin yıldızı Mauro Icardi için tüm pürüzleri giderdi. Başarılı isim bu gece İstanbul'a gelecek.
    • 07.09.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 12:31
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    Galatasaray, bir süredir transferi için uğraş verdiği Mauro Icardi'de mutlu sona ulaştı.

    Sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki futbolcu bu gece 23.45'te İstanbul'a gelecek.

    PSG ile Arjantinli forvetin transferi konusunda anlaşan sarı-kırmızılıların, sağlık kontrollerinin ardından tecrübeli oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.

    Mauro Icardi, İstanbul a geliyor #1

    Icardi'den Aslan paylaşımı

    Icardi, yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

    Yıldız golcü, Instagram hesabından, sarı-kırmızı renklerin yer aldığı Aslan dövmesinin fotoğrafını paylaştı.

    Mauro Icardi, İstanbul a geliyor #2


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