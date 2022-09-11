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    Mauro Icardi: Kader bizim Galatasaray'la buluşmamızı istiyormuş

    Mauro Icardi: Kader bizim Galatasaray'la buluşmamızı istiyormuş

    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mauro Icardi, kulüp televizyonuna transfer sürecina anlattı, "Kader bizim Galatasaray'la buluşmamızı istiyormuş" dedi.
    • 11.09.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 09:21
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    Galatasaray'da kulüp televizyonu, Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş süreciyle ilgili bir dosya hazırladı.

    "Çocuklarım küçüklükten beri tam bir futbol hastası. Eşimle birlikte bir kere Türkiye'ye gelmişlerdi ve Galatasaray forması almışlardı" diyen golcü oyuncu şöyle konuştu, "Umarım bu sene şampiyonluk hedefimize ulaşır ve tekrar Avrupa'da oynamaya devam ederiz. Ki Galatasaraylı taraftarlar, tüm şehir ve tüm ülke için en iyisi bu olacaktır.

    Mauro Icardi: Kader bizim Galatasaray la buluşmamızı istiyormuş #1

    "Kader bizim Galatasaray'la buluşmamızı istiyormuş"

    Paris'te zor geçen bir yılın ardından Galatasaray gibi bir takım tarafından istenmek... Türkiye'de ve Avrupa'da açık şekilde başarılı olan... Galatasaray, beni aradı tekrar başarılı olma ve oynama şansı sundular. Kader bizim Galatasaray'la buluşmamızı istiyormuş."

    Mauro Icardi: Kader bizim Galatasaray la buluşmamızı istiyormuş #2

    "Bu bizim için yeni bir deneyim olacak"

    Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara ise, "Mauro ve ailemiz için çok mutluyum. Bu bizim için yeni bir deneyim olacak. Bu beni gerçekten mutlu ediyor. İstanbul'u her zaman çok severdim. Birçok defa ziyaret ettim. Tatillerde annem ve çocuklarımla. Tabii şimdi ilk defa yaşamak için geliyorum, bu biraz daha farklı olacak. Ama şehir hakkında çok şey biliyorum daha önce birçok kez geldim." ifadelerini kullandı.

    Mauro Icardi: Kader bizim Galatasaray la buluşmamızı istiyormuş #3


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