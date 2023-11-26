Mauro Icardi - Real Madrid transferinde gelişme Arjantinli yıldız, ligde 11 gole ulaşıp Dzeko’yu geride bıraktı, krallık yarışında zirveye çıktı. Arjantinli golcünün Real Madrid'e transferine ilişkin ise yeni bir iddia gündeme geldi.

ensonhaber.com

En son Bayern Münih maçında penaltıdan fileleri sarsan Mauro Icardi, sonrasında 1’i Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 4 maçta gol atamamıştı.

Bu süreçte sakatlığı nedeniyle iğne tedavisiyle maçlara çıkan Arjantinli yıldızın performansında, yaşadığı ağrıların etkisi büyüktü.

Icardi, dün ise maç öncesi iğne olmadan sahaya çıktı. İlk yarıda ağları havalandıran Cim Bom’un süper starı, ikinci devrede Mertens ve Zaha’ya asist yaptı.

Ligde gol kralı

Ligde gol sayısını 11 yapan ve Fenerbahçeli Dzeko’yu (10 gol) geride bırakıp krallık yarışında zirveye çıkan Arjantinli forvet, Avrupa da dahil edildiğinde 21 karşılaşmada 16 gol, 8 asistlik inanılmaz bir skor performansına sahip.

Gözler Manchester maçında

Icardi’nin gözü şimdi Manchester maçında... Old Trafford’ta ManU’yu yıkan Galatasaray’ın yıldızı, Rams Park’ta da golünü atmak istiyor.

"Real Madrid reddetti"

The Athletic’in Real Madrid muhabiri Guillermo Rai, Icardi-Real Madrid gündemiyle ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Buna göre; Real Madridli yetkililer Icardi’nin menajeri tarafından kendilerine önerildiğini ancak Arjantinli golcüyle ilgilenmediklerini açıkladı.