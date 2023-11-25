Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid itirafı: Görüşüyoruz Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Letterio Pino, Real Madrid ile görüştüklerini doğruladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi'ye Real Madrid'in talip olduğu haberleri ayyuka çıkmıştı.

Türk basınında tecrübeli golcünün bu haberlere olumsuz yanıt verdiği söylense de futbolcunun menajeri Elio Letterio Pino, farklı bir açıklama yaptı.

"Real Madrid'le görüşüyoruz"

"Dün Madrid'deydim ama resmi teklif yok" diyen Pino, "Şu an için Real Madrid yöneticileriyle görüşüyoruz. Ne olacağını kestirmek zor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan başarılı menajer, yakın zamanda Erden Timur'la görüşeceğini de söyledi.

20 maçta 15 gol

Geçen sezonda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 20 resmi maça çıktı.

Yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 15 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, bunun yanında da takım arkadaşlarına 3 kez gol pası verdi.