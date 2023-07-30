Mauro Icardi'nin sözleşme şartları belli oldu Galatasaray, kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca Arjantinli golcüye yıllık 6 milyon euro maaş verileceğini belirtti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğun en önemli kahramanlarından olan Mauro Icardi'nin bonservisi Paris Saint-Germain'den alınmıştı.

3 yıllık anlaşma sağlanan yıldız futbolcunun sözleşme detayları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Icardi için PSG'ye 10 milyon euro ödeneceği açıklanırken, oyuncu ile yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

"6 milyon euro sezonluk ücret ödenecektir"

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Büyük coşkuyla karşılandı

Icardi, sezon boyunca gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurdu. Arjantinli yıldıza 'Aşkın Olayım' şarkısıyla seslenen taraftarlar aylardır bekledikleri transferi havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladılar.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, 24 lig maçında 22 gol ve 7 asistle sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda önemli rol oynadı.