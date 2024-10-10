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Haber Merkezi

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, milli araya moralli gitti. 81. dakikada oyundan alınan Mauro Icardi, bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen isimlerin başında geliyor.

Arjantinli golcü, eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından Galatasaray'da çıktığı 83 maçta 58 gol 22 asist yaptığı görseli paylaştı.

ARJANTİN'DEN TALİP ÇIKTI

Milli aradan ötürü ülkesine giden Mauro Icardi için Arjantin basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Haberde, River Plate'in, Mauro Icardi'nin peşinde olduğu belirtildi.

River Plate yönetimi yıldız oyuncu için resmi bir adım atmadığı belirtilirken, 'Icardi'nin adı Arjantin'de giderek daha yüksek sesle yankılanıyor' ifadelerini kullandı.

TRANSFERDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Icardi'nin transferinden en büyük engel ise bonservisi ve maaşının yüksek olması olarak gösteriliyor.

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Mauro Icardi, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Son iki sezondaki şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'nin piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. 31 yaşındaki golcünün Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.