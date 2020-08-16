Max Gradel Sivasspor'da

Sivasspor, son olarak Toulouse forması giyen Max Gradel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sivasspor, son olarak Toulouse forması giyen Fildişi Sahilli Max Gradel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse forma giyen Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Max Gradel, sol kanatta görev yapıyor. 30 Kasım 1987'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya gelen Max-Alain Gradel, kariyerine İngiltere'de Leicester City alt yapısında başladı. Ardından Bournemouth, Leeds United, Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse forması terletiyordu.

Kariyerinde 389 maça çıkan 33 yaşındaki sporcumuz 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

Max Gradel'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz."