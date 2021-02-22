Max Kruse: Liverpool'a transferim son anda yattı

Union Berlin forması giyen Alman futbolcu Max Kruse, Origi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı nedeniyle Liverpool'a transfer olamadığını söyledi.

Geçen sezon alacaklarının ödenmemesi sebebiyle Fenerbahçe ile yollarını ayıran Max Kruse, sarı-lacivertli kulüpten önce Liverpool'a transfer olmayı kıl payı kaçırdığını söyledi.

"HER ŞEY TAMAMDI"

Şu an Almanya'da Union Berlin'de oynayan Kruse, "Her şey tamamdı. Jürgen Klopp'la da konuştum. Liverpool, yeni bir forvet istiyordu. Ancak forvetleri (Origi) 2019 Şampiyonlar Ligi'nde hem yarı final hem de finalde gol atınca, konu kapandı. Üzücü bir durumdu." dedi.