Max Kruse, Union Berlin yolunda

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip Türkiye'den ayrılan Max Kruse'nin Union Berlin ile görüştüğü öne sürüldü.

Alacaklarını zamanında tahsil edemediğini öne sürerek Fenerbahçe ile kontratını sonlandıran Max Kruse tekrar Bundesliga'da forma giymek istediğini açıklamıştı.

Alman basınında yer alan haberlere göre; 32 yaşındaki oyuncu, başkent ekibi Union Berlin ile görüşmelere başladı.

''MADDİ ANLAMDA BÜYÜK BEKLENTİM YOK'' DEMİŞTİ

Kruse, geçtiğimiz haftalarda ülkesinde katıldığı bir televizyon programında maddi anlamda büyük bir beklentisi olmadığını ve Bundesliga'daki her kulübün bütçesine uyabileceğini söylemişti.

Bundesliga kariyerinde toplam 250 maça çıkan Alman futbolcu, 74 gol atıp 56 de asist yapmıştı. Kruse, Süper Lig'de ise 20 maçta 7 gol ve 7 asistle oynamıştı.