Max Meyer, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Berisha transferinin ardından bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sarı lacivertliler, Köln ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Köln formasını 12 maçta giyen Maximilian Meyer, toplamda 425 dakika sahada kalmıştı.

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10 numara, merkez orta saha, ön libero, sol kanat, sağ kanat, kanat bekleri ve forvet arkasında görev alabilen Meyer, tam anlamıyla bir joker oyuncu olarak değerlendiriliyor.

Schalke'de 192 maçta 22 gol, 23 asist; Crystal Palace'da 56 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik pefromans sergileyen Meyer, Köln kariyerinde ise 12 müsabakada oynarken skora etki edemedi.

"İNANILMAZ BİR KULÜP"

Duygularını paylaşan Alman oyuncu, "Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Bu güçlü takıma transfer olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Umarım iyi bir sezon geçirir ve şampiyon oluruz. Taraftarımızın itici güç olduğunu biliyorum. Onların önünde en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.