Mbappe rekor ücreti reddetti

Paris Saint-Germain'de (PSG) sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe'ye açık çek verdi; ancak genç golcü brüt 90 milyonu aşan bu teklifi reddetti.

PSG'de Kylian Mbappe bilmecesi devam ediyor. Mbappe için İspanya'dan Real Madrid ile anlaştı haberleri gelmesine karşın; PSG umudunu henüz kesmiş değil. Fransız temsimcisi, sezon sonunda sözleşmesi sona recek serbest oyuncu konumuna geçecek Mbappe'ye açık çek çeklif etti.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre; PSG, Mbappe'ye spor projesi garantisi de verecek brüt 90 milyon euroyu aşan açık çek önerdi. Buna karşın Fransız yıldız, bu teklifi de reddetti.

MACRON DA DEVREDE

Mbappe için Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un da olaya dahil olduğu savunulan haberde, Katar ve Fransa'daki tarafların Mbappe için koordineli çalıştığı vurgulandı.

Bu sezon 33 resmi maçta 22 gol atıp 13'de asist yapan Mbappe, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da PSG'ye Real Madrid karşısında galibiyeti getiren golü atmıştı.