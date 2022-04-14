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    Mbaye Diagne Başakşehir'le görüşüyor

    Yaşadığı sakatlık sonrası Galatasaray'la anlaşarak mukavelesini fesheden Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile görüştüğü öğrenildi.
    • 14.04.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 13:46
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    Mbaye Diagne Başakşehir'le görüşüyor

    Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    Şu an boşta olan futbolcuya İngiltere'nin West Bromwich takımının da teklif yaptığı ortaya çıktı.

    Emre Belözoğlu da çok istiyor

    İngilizler, Diagne'yi fırsat transferi olarak görürken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da Senegalli forveti çok istediği ifade edildi.

    30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 62 karşılaşmada 26 gol atarken 4 de asist yaptı.

    Mbaye Diagne Başakşehir le görüşüyor #1


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