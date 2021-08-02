Mbaye Diagne için 5 milyon euro isteniyor

Mbaye Diagne için 5 milyon euro isteniyor

Galatasaray'da Mbaye Diagne için son olarak Cagliari'nin ilgisi oldu. Fatih Terim oyuncusuna güvenirken, 5 milyon eurodan az olan tekliflere sıcak bakılmıyor.

Yeni sezonda Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Mbaye Diagne için son olarak Cagliari kulübü devreye girmiş ve Cimbom'un kapısını çalmıştı.

Sarı-kırmızılıların, İtalyan ekibine Diagne için "5 milyon euroda aşağı satmayız" yanıtını verdiği ve beklemeye başladığı öğrenildi.

İtalyanlar'ın Diagne'nin bonservisini 3 milyon euro düzeyine çekmeye çalıştığı, Galatasaray'ın daha yüksek bonservis istediği bildirildi.





"BİR TEKLİF GELİR, İNANAMAZSINIZ"

Fatih Terim de Diagne konusunda, "Her an gidebilir düşüncesi vardı Diagne ile ilgili. Kendisi de bunu istediğini söylemişti. Yarın teklif gelebilir. Öyle bir şey size sunarlar ki, 'Bu rakam nereden çıktı' dersiniz, inanamazsınız." sözlerine yer verdi.

Florya'ya formda bir şekilde gelen ve transfer tekliflerine kapı kapatmayan Diagne, bir kulüple anlaşması durumunda Galatasaray'a da nakit para girişi sağlayacak. Sarı kırmızılılar bu parayı yeni transferlerde kullanacak.