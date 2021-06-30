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    Mbaye Diagne için kulüp aranıyor

    Mbaye Diagne için kulüp aranıyor

    Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almayan Diagne için gelecek teklifler beklenmeye başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 13:40
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    Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almayan Diagne için gelecek teklifler bekleniyor.

    Geçen sezonun ikinci yarısını West Bromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Senegalli golcü için sarı-kırmızılı kulübe gelen resmi bir teklif olmadı.

    Mbaye Diagne için kulüp aranıyor #1

    5-6 MİLYON EURO BEKLENİYOR

    Sarı-kırmızılılar 5-6 milyon euro düzeyinde bonservis bedeli beklediği oyuncu, henüz takıma da katılmadı.

    29 yaşındaki oyuncu için beklenen düzeyde bir teklif gelmemesi durumunda yeniden kiralanması gündeme gelebilir.

    Mbaye Diagne için kulüp aranıyor #2

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