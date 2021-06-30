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Mbaye Diagne için kulüp aranıyor
Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almayan Diagne için gelecek teklifler beklenmeye başlandı.
- Haber Merkezi
- 30.06.2021 - 13:07
- Güncelleme : 30.06.2021 - 13:40
Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almayan Diagne için gelecek teklifler bekleniyor.
Geçen sezonun ikinci yarısını West Bromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Senegalli golcü için sarı-kırmızılı kulübe gelen resmi bir teklif olmadı.
5-6 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılılar 5-6 milyon euro düzeyinde bonservis bedeli beklediği oyuncu, henüz takıma da katılmadı.
29 yaşındaki oyuncu için beklenen düzeyde bir teklif gelmemesi durumunda yeniden kiralanması gündeme gelebilir.