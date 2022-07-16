Mbaye Diagne kamptan ayrıldı

Galatasaray'da performansı bir türlü beğenilmeyen Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların Avusturya kampından ayrıldı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrıldı.

Karagümrük’le görüşüyor

Mbaye Diagne, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün radarında… İki tarafından da transfere sıcak baktığı belirtildi.

Diagne ve Karagümrük arasında maaş konusunda anlaşma sağlanırsa, transfer sonuçlanacak.

Galatasaray'a transfer olduğu dönemden beri hem istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken Senegalli golcü, mental problemlerini bir türlü çözemedi.

13 milyon euroya gelmişti

Sarı-kırmızılılara 2019 yılında 13 milyon euroya transfer olan 30 yaşındaki santrfor, sonrasında Club Brugge ve West Bromwich gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

Değeri düştü

Transfermarkt değerlerine göre 2019 yılında 5.5 milyon euro piyasa değeri olan Diagne'nin şimdiki değeri ise 1.7 milyon euro.

Kasımpaşa'daki etkili performansıyla Galatasaray'a transfer yapan Diagne, Süper Lig'de çıktığı 78 karşılaşmada 53 gol atarken 7 de asiste imza attı.