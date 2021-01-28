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    Mbaye Diagne, West Bromwich ile anlaştı

    Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, Premier Lig ekibi West Bromwich için sağlık kontrolünden geçti.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 13:06
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    Mbaye Diagne, West Bromwich ile anlaştı

    Senegalli golcü Diagne için Galatasaray ile West Bromwich kulübü her konuda anlaştı.

    DHA'nın haberine göre; Diagne'nin sabah saatlerinde Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Diagne işlemler tamamlanınca İngiltere'ye gidecek ve yeni kulübüne imzayı atacak. Bu transferi Galatasaray yönetimi de doğruladı.

    Diagne'nin ayrılığı sonrası Galatasaray harcama limitinde artış yakalamış olacak. Sarı Kırmızılı ekipte giden isimlerin netleşmesi sonrası gelecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanması bekleniyor.

    Ayrıntılar gelecek...

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