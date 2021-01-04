Mbaye Diagne'ye Başakşehir talip oldu

Demba Ba ve Crivelli'nin performanslarından memnun olmayan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Mbaye Diagne'nin kiralanmasını istedi.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Başakşehir'de, transfer çalışmaları başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine forvet bölgesine takviye yapmak için harekete geçen yönetim, Galatasaray'ın Senegalli santrforu Mbaye Diagne'yi gündemine aldı.

TERİM KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fatih Terim'in kadroda düşünmediği 29 yaşındaki oyuncunun, İstanbul ekibine kiralanabileceği öğrenildi.

Tarafların, transfer dönemi açılır açılmaz (5 Ocak) masaya oturması bekleniyor.

FORVETLER SINIFTA KALDI

Turuncu-lacivertlilerde bu sezon Crivelli 2, Demba Ba ise sadece 1 gol attı.

Diagne ise çıktığı 15 resmi maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.