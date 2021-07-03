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    Mbwana Samatta: Gelecek sezon da buradayım

    Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 17:47
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    Mbwana Samatta: Gelecek sezon da buradayım

    Geçen sezon çıktığı 30 maçta 6 gol atan Mbwana Samatta, geleceğiyle ilgili konuştu.

    SAMATTA UMUTLU

    28 yaşındaki Tanzanyalı forvet, "Ben buradayım, forma rekabetinde ben de varım" dedi.

    Tatilde çalışıp, İstanbul'a hazır geldiğini de belirten Samatta, "Belçika'dan gelen teklifler benim beklentilerimi şimdilik karşılamıyor. Bundan sonra tüm konsantrasyonumu Fenerbahçe için verececeğim." yorumunu yaptı.

    Mbwana Samatta: Gelecek sezon da buradayım #1

    Tanzanyalı forvet Samatta'ya Lens talip oldu. MSV Foot'ta yer alan habere göre; forvet pozisyonuna oyuncu arayan Lens'te Mbwana Samatta'nın da adaylar arasında olduğu belirtildi.

    Ayrıca, birçok Belçika kulübünün de Samatta'nın durumunun yakından takip ettiği kaydedildi.

    Mbwana Samatta: Gelecek sezon da buradayım #2

    FENERBAHÇE 5 MİLYON EURO İSTEDİ

    Fenerbahçe'nin Samatta için 5 milyon euro bonservis talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

    TP Mazembe, Genk, Aston Villa formaları da giyen 28 yaşındaki Tanzanyalı, kariyerinde oynadığı 279 resmi maçta 104 gol atıp 27 asist yaptı.

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