Mbwana Samatta: Konuşulması gereken çok şey var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta ülkesinin basınına konuştu. Samatta, sarı-lacivertli formayla adaptasyon sürecinde olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Tanzanya Milli Takımı kampına katıldı ve ülkesinde açıklamalarda bulundu.

"KONUŞULMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Adaptasyon sürecinde olduğunu kaydeden golcü oyuncu, "Yeni bir takıma, yeni bir çevreye katıldım. Yeni yüzler, yeni bir dil, farklı oyun taktikleri, yeni bir takım ve her şey yeni. Fenerbahçe'ye transferimden önce konuşulması gereken çok şey var ancak şu anda konuşmak için doğru zaman değil. Maçtan sonra kariyer yolculuğumu, başından itibaren anlatacağım." dedi.

Fenerbahçe tarihindeki ilk Tanzanyalı golcü olan Samatta, milli takımı ile Pazar günü Burundi karşısına çıkacak.