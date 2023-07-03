Mbwana Samatta, PAOK yolcusu Yunanistan temsilcisi PAOK, Belçika ekibi Genk'te kiralık oynayan ve Fenerbahçe'ye geri dönen Mbwana Samatta'yı transfer gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekibi Genk'te tamamlayan ve Fenerbahçe'ye geri dönen Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın geleceği belli oluyor.

Sarı-lacivertli takımla gösterdiği performansla bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan ve ayrılması beklenen 30 yaşındaki futbolcu için bir iddia ortaya atıldı. Yunan ekibi PAOK'un forvet oyuncusunu bir numaralı transfer hedefi olarak belirlediği yazıldı.

PAOK kadrosuna katmak istiyor

Yunanistan'dan SDNA'da yer alan habere göre, PAOK'un Samatta'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Yunan temsilcisinin, 30 yaşındaki santrforu, hücum transferi için ilk sıraya yazdığı kaydedildi.

Sözleşmesi gelecek yıl tamamlanıyor

Fenerbahçe'nin 2020 yılında transfer ettiği Tanzanyalı forvetin sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe, Samatta'yı sırasıyla Royal Antwerp ve Genk'e kiralık olarak göndermişti.