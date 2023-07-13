Mbwana Samatta, PAOK'la anlaştı Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Genk'e kiraladığı Mbwana Samatta ile yollar ayrıldı. Tanzanyalı futbolcu, PAOK'a transfer olmak için Yunanistan'a gidiyor.

Son 2 sezonu Belçika'da Antwerp ve Genk takımlarında geçiren Fenerbahçe'nin oyuncusu Mbwana Samatta, takımdan resmen ayrılıyor.

Sarı-lacivertli takımın 2020 yılında kadrosuna kattığı ancak beklediği katkıyı bir türlü alamadığı Tanzanyalı futbolcu, Yunan ekibi PAOK'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Kısa sürede sözleşme imzalayacak

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile 2024 yazına kadar sözleşmesi olan Samatta, sarı-lacivertli kulüple tüm bağını kopardı. Tanzanyalı oyuncu, kısa süre içerisinde kendisini Yunanistan'a götürecek bir sözleşmeye imza atacak.

Yıllık 1 milyon euro alacak

PAOK ile yıllık 1 milyon euro üzerinden anlaşma sağlayan Samatta'nın transferi resmen duyurulacak.

30 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 2020 yılında Aston Villa'dan önce kiraladığı bir sezon sonra 6 milyon euro ödeyerek bonservisiyle transfer ettiği Samatta, sarı-lacivertli formayla 33 maça çıktı. Forvet oyuncusu bu maçlarda 6 gol kaydetti.