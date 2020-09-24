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Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın transferi konusunda İngiliz ekibi Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 09:58
Vedat Muriç'i Lazio'ya satan Fenerbahçe'de haftalardır süren forvet bekleyişi nihayet son buldu.
Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattı.
İSTANBUL'A GELDİ
Dün gece gizli bir şekilde İstanbul'a getirilen golcü futbolcu, gün içinde resmi sözleşmeye imza atacak.
KAP'A BİLDİRİLDİ
KAP'a bir açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, İngiliz ekibiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.