Mbwana Samatta, transfer için Belçika'ya gitti

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta Genk ile anlaştı. Tanzanyalı oyuncu transfer için Belçika'ya uçtu.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mbwana Samatta ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Belçika'ya gitti

Samatta, Genk'e transferi için Belçika'ya gitti. Belçika'ya giderken futbolcunun çok sayıda bavulunun olması dikkati çekti.

Sağlık kontrolünden geçecek

Samatta, Genk ile bir görüşme yapacak ve daha sonra sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

42 maçta 9 gol 5 asist

Transferin yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor. Normalde Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Samatta geçen sezon Royal Antwerp'te 42 maçta 9 gol 5 asist üretmişti.