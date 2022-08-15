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    Mbwana Samatta, transfer için Belçika'ya gitti

    Mbwana Samatta, transfer için Belçika'ya gitti

    Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta Genk ile anlaştı. Tanzanyalı oyuncu transfer için Belçika'ya uçtu.
    • 15.08.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 13:49
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    Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mbwana Samatta ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

    Belçika'ya gitti

    Samatta, Genk'e transferi için Belçika'ya gitti. Belçika'ya giderken futbolcunun çok sayıda bavulunun olması dikkati çekti.

    Mbwana Samatta, transfer için Belçika ya gitti #1

    Sağlık kontrolünden geçecek

    Samatta, Genk ile bir görüşme yapacak ve daha sonra sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

    Mbwana Samatta, transfer için Belçika ya gitti #2

    42 maçta 9 gol 5 asist

    Transferin yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor. Normalde Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Samatta geçen sezon Royal Antwerp'te 42 maçta 9 gol 5 asist üretmişti.

    Mbwana Samatta, transfer için Belçika ya gitti #3


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