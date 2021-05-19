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    Mbwana Samatta'ya formül aranıyor

    Mbwana Samatta'ya formül aranıyor

    Performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Mbwana Samatta için Genk umudu da sönmek üzere. Fenerbahçe'nin yeni kulüp aradığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 14:23
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    Fenerbahçe'nin zorunlı satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kiraladığı Mbwana Samatta, moralleri bozuyor.

    Gösterdiği performansla 4. forvet konumuna kadar düşen Tanzanyalı futbolcu, ligde sadece 5 gol atabildi. Bu anlamda savunma oyuncularıyla yarışan Samatta için Fenerbahçe'nin 6 milyon euro ödemesi gerekiyor.

    Bu transferden en hafif hasarla ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, deneyimli ismi gönderecek takım arıyor.

    Mbwana Samatta ya formül aranıyor #1

    KİRALIK ARTI MAAŞIN YARISI

    Samatta'nın eski takımı Genk transferi istese de Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu görerek elindeki kağıtları ona göre açıyor. 28 yaşındaki forvetin bonservisini almaktan vazgeçen Belkçika ekibi, kiralık formülünü devreye soktu. Ayrıca maaşının da sadece yarısını ödemek isteyen Genk'e, Emre Belözoğlu'nun ret cevabı vermesi bekleniyor.

    Fenerbahçe'nin, bu gelişme sonrasında Samatta için yeni bir kulüp aradığı da gelen haberler arasında.

    Mbwana Samatta ya formül aranıyor #2

    Mbwana Samatta ya formül aranıyor #3

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