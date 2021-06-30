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    Mbwana Samatta'ya yeni formül

    Mbwana Samatta'ya yeni formül

    Fenerbahçe'de geçen sezonun en büyük hayal kırıklığı olan Mbwana Samatta, yüksek maaşı nedeniyle kiralanamıyor. Sarı-lacivertliler bu sorunu maaşının yüzde 50'sini karşılayarak çözmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 10:19
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    Fenerbahçe'de geçen sezonu hayal kırıklığıyla kapatan isimlerin başında Mbwana Samatta geliyor.

    YÜKSEK MAAŞ SORUNU

    Aston Villa'dan 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı oyuncunun, elden çıkarılması planlanıyor. Belçika kulüpleri Standard Liege ve Club Brugge'ün yakın ilgisi, yüksek maaş engeline takılıyor.

    Mbwana Samatta ya yeni formül #1

    "YARISINI BİZ ÖDEYELİM"

    Yıllık 2.75 milyon euro kazanan 28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe de başka yöntemler arıyor.

    En azından zararı azaltmak isteyen Ali Koç yönetimi, talip kulüplere maaşın yarısını biz ödeyelim teklifinde bulunacak.

    Mbwana Samatta ya yeni formül #2

    DOMAGOJ VIDA KADAR GOL ATABİLDİ

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan Mbwana Samatta, 6 gol kaydederek sezonu şampiyon olarak kapatan Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida ile aynı sayıda gol atarak tepki çekmişti.

    Mbwana Samatta ya yeni formül #3

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