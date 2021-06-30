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- Mbwana Samatta'ya yeni formül
Mbwana Samatta'ya yeni formül
Fenerbahçe'de geçen sezonun en büyük hayal kırıklığı olan Mbwana Samatta, yüksek maaşı nedeniyle kiralanamıyor. Sarı-lacivertliler bu sorunu maaşının yüzde 50'sini karşılayarak çözmek istiyor.
- Haber Merkezi
- 30.06.2021 - 09:15
- Güncelleme : 30.06.2021 - 10:19
Fenerbahçe'de geçen sezonu hayal kırıklığıyla kapatan isimlerin başında Mbwana Samatta geliyor.
YÜKSEK MAAŞ SORUNU
Aston Villa'dan 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı oyuncunun, elden çıkarılması planlanıyor. Belçika kulüpleri Standard Liege ve Club Brugge'ün yakın ilgisi, yüksek maaş engeline takılıyor.
"YARISINI BİZ ÖDEYELİM"
Yıllık 2.75 milyon euro kazanan 28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe de başka yöntemler arıyor.
En azından zararı azaltmak isteyen Ali Koç yönetimi, talip kulüplere maaşın yarısını biz ödeyelim teklifinde bulunacak.
DOMAGOJ VIDA KADAR GOL ATABİLDİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan Mbwana Samatta, 6 gol kaydederek sezonu şampiyon olarak kapatan Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida ile aynı sayıda gol atarak tepki çekmişti.