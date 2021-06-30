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Mbwana Samatta'ya yeni formül

Mbwana Samatta'ya yeni formül

Fenerbahçe'de geçen sezonun en büyük hayal kırıklığı olan Mbwana Samatta, yüksek maaşı nedeniyle kiralanamıyor. Sarı-lacivertliler bu sorunu maaşının yüzde 50'sini karşılayarak çözmek istiyor.