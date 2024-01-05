Mecnun Otyakmaz: Yunus Emre için Brentford'la anlaşmaya vardık Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford ile prensipte anlaştığı belirtildi.

AA & Ensonhaber

17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 21 puanla 10. sırada yer alan Sivasspor'da, Servet Çetin'in görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getirilmişti.

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı takımda ise sıcak bir gelişme yaşandı.

Prensip anlaşmasına varıldı

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda gelecek vadeden önemli genç oyuncular bulunduğunu, bunlardan birinin de 17 yaşındaki Yunus Emre Konak olduğunu söyledi.

Genç oyuncunun gösterdiği performansla kısa sürede birçok kulübün dikkatini çektiğini belirten Otyakmaz, bu takımlardan birinin de Brentford olduğunu ifade etti.

Otyakmaz, İngiliz kulübünün kendilerine resmi teklifte bulunduğunu, oyuncunun transferi konusunda yaptıkları görüşmelerin ardından prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

Premier Lig ekibinin bu transfer için Sivasspor'a 3.5 milyon euro artı bonus ödemeler yapacağı öğrenildi.

Ara transfer döneminde imzalar atılacak

Bonservis ve diğer detaylarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini anlatan Otyakmaz, 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde imzaların atılacağını kaydetti.

Otyakmaz, Yunus Emre'ye Sivasspor'a bugüne kadar yaptığı katkı için teşekkür etti.

Bu sezon tüm maçlarda forma giydi

The Guardian'ın hazırladığı "Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği" listesinde yer alan Yunus Emre Konak, 10 Ocak 2006'da Batman'da dünyaya geldi.

Futbola 2016'da Batman Tüpraşspor altyapısında başlayan Yunus Emre, 2018'de Sivasspor altyapısına transfer oldu.

Kırmızı-beyazlı ekipte bu sezon başında profesyonelliğe adım atan Yunus Emre, Süper Lig'de 17 maçın tamamında forma şansı buldu.

Genç oyuncu, 18 yaş altı ve 21 yaş altı milli takımlarında da 6 kez forma giydi.