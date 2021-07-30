Euro
10.0124
-0.56%
Dolar
8.4232
-0.38%
Altın
493.68
-0.71%
Borsa
1.387
-0.33%
Bitcoin
329.551
-2.76%
EXEN Coin
24.00
-3.30%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C
    Medhi Benatia, Fatih Karagümrük'te

    Medhi Benatia, Fatih Karagümrük'te

    Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, yıldız defans oyuncusu Medhi Benatia’yı kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 17:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Medhi Benatia ile anlaşma sağladı.

    Son olarak Al Duhail takımında forma giyen deneyimli savunma oyuncusu Medhi Benatia, yeni sezonda İstanbul temsilcisinin başarısı için ter dökecek.

    RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

    Fatih Karagümrük'ün Medhi Benatia transferini ilerleyen saatlerde resmen duyurması bekleniyor.

    34 yaşındaki Benatia kariyerinde daha önce Juventus, Bayern Münih, Roma, Udinese ve Marsilya gibi önemli takımlarda oynamıştı.

    Faslı futbolcunun ismi dönem dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı.

    Medhi Benatia, Fatih Karagümrük te #1

    Medhi Benatia, Fatih Karagümrük te #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir