Medhi Benatia, Fatih Karagümrük'te

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, yıldız defans oyuncusu Medhi Benatia’yı kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Medhi Benatia ile anlaşma sağladı.

Son olarak Al Duhail takımında forma giyen deneyimli savunma oyuncusu Medhi Benatia, yeni sezonda İstanbul temsilcisinin başarısı için ter dökecek.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Fatih Karagümrük'ün Medhi Benatia transferini ilerleyen saatlerde resmen duyurması bekleniyor.

34 yaşındaki Benatia kariyerinde daha önce Juventus, Bayern Münih, Roma, Udinese ve Marsilya gibi önemli takımlarda oynamıştı.

Faslı futbolcunun ismi dönem dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı.