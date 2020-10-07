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    Mehmet Altıparmak: Beşiktaş, Fode Koita için ısrarcı davrandı ama olmadı

    Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Fode Koita transferinin ekonomik nedenlerden ötürü gerçekleşmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 15:24
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 15:24
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    Mehmet Altıparmak: Beşiktaş, Fode Koita için ısrarcı davrandı ama olmadı

    Transfer döneminin son çeyreğinde Sergen Yalçın'ın ısrarlı raporu doğrultusunda Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı kadrosuna katmak için temaslarda bulunan siyah-beyazlı yönetimin, bu transferi gerçekleştirememe sebebi de ortaya çıktı.

    Koita ile anlaşmaya varan ancak Kasımpaşa yönetimini ikna edemeyen Beşiktaş, sözleşmesi bir sezon sonra bitecek olan 29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istedi, ancak bu talep kabul edilmedi.

    "EKONOMİK NEDENLERDEN ÖTÜRÜ OLMADI"

    Koita'nın Beşiktaş'a transferi hakkında konuşan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Beşiktaş, Koita'nın transferi için ısrarcı davrandı ancak ekonomik şartlardan dolayı transfer gerçekleşmedi. Koita'yı kadro dışı bırakmadık, sakatlığı vardı ve kısa bir süre sonra da aramızda olacak." dedi.

    Mehmet Altıparmak: Beşiktaş, Fode Koita için ısrarcı davrandı ama olmadı #1

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