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    Mame Thiam Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe, bir süredir ilgilendiği Kasımpaşalı Mame Thiam'ı transfer ettiklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 08:52
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 10:00
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    Mame Thiam Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli takım Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam'ın transferini resmen açıkladı.

    3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

    Sarı lacivertliler, Thiam'ın 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attığını bildirdi.

    Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

    Mame Thiam Fenerbahçe de #1

    "FENERBAHÇE GELİYOR"

    27 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam, sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelmişti. Fenerbahçe de Twitter hesabından alev emojisi paylaşarak, "Fenerbahçe geliyor" ifadelerine yer verdi.

    Fenerbahçe daha önce Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini açıklamıştı

    KARİYERİ GÖZ DOLDURUYOR

    Mame Thiam; kariyerinde Sassuolo, Inter, Juventus ve Empoli gibi takımlarda forma giydi. Bu sezon 28 maçta 12 gol 5 asist yapan tecrübeli forvet, takımına katkı sağladı.

    Mame Thiam Fenerbahçe de #2

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