Mehmet Aurelio, Jorge Jesus'un yardımcısı olacak

Christoph Daum'un teknik direktörlük yaptığı dönemde Fenerbahçe'ye imza atan ve adı sarı-lacivertlilerle özdeşleşen Mehmet Aurelio, 1 yıl aranın ardından takıma dönüyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle, takım planlamaları yapılıyor. Transfer çalışmaları devam eden sarı-lacivertlilerde teknik ekibe de bir takviye gerçekleştirilecek.

Christoph Daum'un Fenerbahçe'sinin vazgeçilmez parçası olan ve Sarı-Lacivertlilere ayak bastığı sezon da dahil toplam 3 şampiyonluk yaşayan Mehmet Aurelio, yardımcı antrenör olarak bir kez daha geri dönüyor.

Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Erol Bulut döneminde Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Mehmet Aurelio'nun Portekizce ve Türkçe bilmesi sebebiyle Jorge Jesus'un ekibine katılacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de daha önce de çalışmıştı

Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor ve Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapan Mehmet Aurelio, ilk teknik direktörlük deneyimini ise 2018 yılında Yeni Çorumspor ile yaşamıştı.