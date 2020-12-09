Euro
9.4939
0.26%
Dolar
7.8262
0.09%
Altın
467.77
-0.51%
Borsa
1.353
0.98%
Bitcoin
143.555
-3.03%
EXEN Coin
10.80
-1.81%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Mehmet Ekici, Hannover 96 ile idmanlara çıkmaya başladı

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra takım bulamayan Mehmet Ekici, Bundesliga 2 ekibi Hannover 96 ile antrenmanlara çıkmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 12:14
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 12:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Ekici, Hannover 96 ile idmanlara çıkmaya başladı

    Fenerbahçe'nin sezon başında sözleşme yenilemediği Mehmet Ekici, transfer döneminde takım bulamamış ve boşta kalmıştı.

    30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'ya Hannover 96 formasıyla dönmeye hazırlanıyor.

    Ekici'nin, bir süredir Hannover ile birlikte idmanlara çıktığı açıklandı. Hannover'in teknik direktörü Kenan Koçak, tecrübeli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

    "SEVİYEMİZİ YUKARI ÇEKEBİLİR"

    39 yaşındaki genç teknik direktör; "Mehmet'i tanıyorum, kendisini fit tutmak istiyor. Çok geniş bir kadromuz olmadığı için durumu böyle çözdük. İdmanımızda bizim seviyemizi yukarıya çekebilecek bir misafirimizin olması güzel. Her iki taraf için de kazan-kazan durumu var." dedi.

    Mehmet Ekici, daha önce Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletmişti.

    Mehmet Ekici, Hannover 96 ile idmanlara çıkmaya başladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir