Mehmet Ekici, Hannover 96 ile idmanlara çıkmaya başladı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra takım bulamayan Mehmet Ekici, Bundesliga 2 ekibi Hannover 96 ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında sözleşme yenilemediği Mehmet Ekici, transfer döneminde takım bulamamış ve boşta kalmıştı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'ya Hannover 96 formasıyla dönmeye hazırlanıyor.

Ekici'nin, bir süredir Hannover ile birlikte idmanlara çıktığı açıklandı. Hannover'in teknik direktörü Kenan Koçak, tecrübeli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

"SEVİYEMİZİ YUKARI ÇEKEBİLİR"

39 yaşındaki genç teknik direktör; "Mehmet'i tanıyorum, kendisini fit tutmak istiyor. Çok geniş bir kadromuz olmadığı için durumu böyle çözdük. İdmanımızda bizim seviyemizi yukarıya çekebilecek bir misafirimizin olması güzel. Her iki taraf için de kazan-kazan durumu var." dedi.

Mehmet Ekici, daha önce Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletmişti.